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В Японии создали коллекцию украинских народных вышиванок
05.11.2019 21:52
В Японии прошел показ украинских вышиванок Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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