Порошенко: Будем с тройной энергией работать над освобождением оставшихся в плену украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после состоявшегося в среду обмена с "Л/ДНР" и возвращения 73 человек украинская сторона с еще большим усердием будет работать над освобождением тех соотечественников, которых продолжают удерживать против их воли.

"Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он на взлетном поле в аэропорту Харькова в среду вечером, куда ранее на вертолетах прибыли освобожденные украинцы.