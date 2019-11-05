В Украине наблюдаются не единичные случаи продажи общежитий... вместе с людьми. Несмотря на мораторий на выселение, жителей просят забрать вещи и уйти. А тем, кто сопротивляется, отключают электроэнергию и газ. Например, в Мелитополе жители, которых продали вместе со зданием, остались без тепла и с частично отключенной канализацией – при том, что за коммуналку платили исправно. А приватизировать комнату в общежитии, если оно находится в частной собственности, люди не имеют права. Хозяин здания в любой момент может сдать его в аренду. Теперь власти задумались о передаче общежитий предприятий объединенным громадам.

Получить право собственности на комнаты в общежитиях – и сейчас проблема. Во времена СССР людям давали разве что временную прописку. В Украине этот документ не свидетельствует о том, что жилье принадлежит именно этому человеку.

"Основанием такой прописки на момент регистрации служило часто даже устное намек руководства предприятия. И что мы имеем на данный момент? Во многих общежитиях, которые принадлежат к ведомственному жилью, проживает очень много людей. И люди не могут доказать правовое основание своего проживания", – объясняет адвокат по недвижимости Владимир Клим.

Первые общежития в Киеве появились еще в начале 1950-х годов, последние – в середине 1980-х. В целом в столице за это время их построили больше 200. Чаще только это трех- и 12-этажные постройки со спартанскими условиями. Стоимость койко-места в советские времена составляла около пяти карбованцев. Сейчас в среднем 1500-2000 гривен. Общежития делятся на три категории: студенческие, рабочие и ведомственные. Жить в них могли как одинокие люди, так и целые семьи. Заселяли на время, но люди не переезжают и по 30-40 лет.

"Общежития, построенные в советские времена, хотя и были построены за народные деньги, до нынешнего времени находятся в собственности организаций, которые незаконно включили их в свои уставные фонды. И люди стали действительно крепостными", – говорит президент всеукраинского объединения граждан "Ассоциация жильцов общежитий Украины" Анатолий Будник.

Новости попали в общежитие, которое напоминает режимный объект или декорацию для фильма ужасов. Здесь есть заграждения из шин, дежурные перед дверями и решетки на входе и в коридорах. Все это, по словам жильцов, установили сотрудники частной охранной фирмы, которую наняла компания-собственник дома. Она собирается выселить людей, но жители 32 комнат держат оборону. Все они – бывшие сотрудники компании "Киевгорстрой", и их прозвали "рейдеры в тапочках".

Рядом с домом – неизвестные, которые заявляют, что тоже охраняют помещение. Правда, "рейдеры в тапочках" опровергают эти слова и показывают видео драки, которая произошла здесь еще летом. Говорят, что охранники тогда ворвались в общежитие и посрывали все средства учета.

Сейчас это общежитие находится в частной собственности предприятия "Киевгорстрой 2". Каким образом построенное в 1950-е годы здание стало собственностью предприятия, созданного в 1990-е – не загадка, говорит Анатолий Будник. По его словам, люди стали заложниками приватизации и перепродажи недвижимости. А несовершенство украинских законов позволяет продавать и перепродавать общежития как с людьми, так и без. Правда, в "Киевгорстрое 2" опровергают слова Будника и уверяют, что жителей общежития отселяют из-за того, то здание находится в аварийном состоянии.

"Общежития закрываются на реконструкцию. В этом проживать запрещено, но жители пренебрегают этим запретом и живут там", – говорят в компании и уверяют, что людей будут переселять в другое место.

Новостям показывают, куда планируют отселить людей. У комнат неплохой вид: новые пластиковые окна, обои, теплые батареи и есть свет. Правда, само состояние здания вызывает вопросы: на стенах – грибок, а общие кухни запущены и с отбитой плиткой. Из плюсов квартплата – только 100 гривен за место. Но главное – людям выдадут ордер на проживание.

"Каждой семье выдается ордер, распоряжение предприятия, бессрочный договор найма", – рассказывает навальник отдела по обслуживанию общежитий Василий Выклинец.

Жильцы злополучного общежития все это отрицают и показывают другой договор. Согласно нему, соглашение нужно будет возобновлять каждые полгода, а стоимость одного места составит 1600 гривен.

Общежитий в Украине было почти восемь тысяч, но осталось около трех. Полмиллиона человек стоят в очереди на социальное жилье. А вот получить его или добиться приватизации комнаты в общежитии удается единицам. Впрочем, скоро все может измениться.

"После появления нового законопроекта, он уже есть, жильцы общежитий всех типов смогут получить основания на приватизацию", – рассказывает глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды общественного совета при КГГА Олег Попенко.

А пока новый законопроект лежит в Верховной Раде, ситуация приближается к точке кипения.

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