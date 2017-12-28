САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство в отношении народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого, сообщает интернет-издание "" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Украины.

По информации издания, САП закрыла дело из-за недостаточности собранных доказательств.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 июля 2017 года удовлетворила представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

Однако в августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что пока подозрение О.Довгому не согласовано.

Ю.Луценко 22 сентября сообщил, что подписал уведомление о подозрении народному депутату О.Довгому. По словам генпрокурора, нардепу инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского горсовета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га.

"Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявлял Ю.Луценко

Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Однако 12 декабря СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре сообщили, что Генпрокуратура направила в САП письмо с указанием, что в деле О.Довгого "нет состава преступления".

В ответ на это в Генрокуратуре сообщили, что направили в САП "существенные замечания к подготовленному подозрению народному депутату Украины О.Довгому". В частности письме отмечалось о необходимости устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано.

"Никаких вопросов о наличии или отсутствии в действиях О.Довгого состава преступления в письме к САП не указывалось. Пока в Генеральную прокуратуру Украины доработанный тест подозрения О.Довгому не поступал", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.