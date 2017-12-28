Украина вместе с международным сообществом будет давить на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться освобождения всех удерживаемых граждан, заверила представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. Луценко: Работа по освобождению украинцев будет продолжаться и дальше Фото: Ірина Луценко / Facebook "Работа по освобождению украинцев будет продолжаться и дальше. Активно, настойчиво, давя на Путина (президент РФ Владимир Путин. – ) всем международным сообществом", – заверила она.Луценко рассказала, что идут переговоры о втором этапе обмена удерживаемыми лицами на Донбассе. По ее словам, сепаратисты уже подтвердили, что готовы отпустить 23–25 человек."Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) также планирует провести серьезную работу по возвращению наших парней, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные", – пояснила она.Луценко отказалась сообщать дополнительные подробности, чтобы не навредить переговорному процессу.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Государственной пограничной службы, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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