Мэрию Запорожья и гортеплосети пикетировали протестующие против произвола в начислениях оплаты за теплоснабжение

Запорожские предприниматели пикетировали концерн "Городские тепловые сети" (ГТС) и мэрию в знак протеста против, как они заявляют, "ценового беспредела монополиста", а также против присвоения им функции Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ по расчету оплаты тепла в многоэтажных зданиях, который еще не разработан Минрегионом.

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Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду в Запорожье около сотни представителей малого и среднего бизнеса устроили пикет возле главного офиса концерна ГТС и мэрии с требованием прекратить произвол в начислениях оплаты за теплоснабжение для субъектов предпринимательской деятельности, офисы и предприятия которых находятся в жилых домах.

Пикетчики утверждают, что тепловой монополист Запорожья по-своему интерпретирует требования закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", принятого Верховной Радой 22 июня 2017 года. Согласно закону, методику расчета за тепло в многоэтажных домах должен был утвердить Минрегион в 6-месячный срок – до 23 января 2018 года. До тех пор действуют прежние нормативы.

Они также заявили, что ГТС незаконно начисляет плату за теплоснабжение субъектам предпринимательской деятельности, в том числе тем, кто имеет индивидуальные тепловые счетчики. К ним пришли платежки от ГТС за ноябрь " с суммами, достигающими 17 тыс. грн".

Вышедшие к пикетчикам сотрудники концерна ГТС сообщили, что выставляют счета согласно новому закону "О коммерческом расчете тепловой энергии и водоснабжения". При этом они не объяснили, почему плата в 30 грн за 1 кв. м выставлена даже тем субъектам предпринимательской деятельности, которые не потребляли тепло ГТС.

В мэрии пикетчики встретились с руководством города и главой концернаАлександром Греком. Как выяснилось, что Запорожский горисполком принял решение не ждать от Минрегиона методики расчета тепловой энергии, а в августе 2017 года создал ее самостоятельно.

Как рассказал участникам акции протеста главой концерна "ГТС" А.Грек, тепловики выставляют счета запорожцам и исходя из показаний общедомового счетчика тепла, который делится на всех жильцов дома, а также согласно "социально справедливому распределению тепла" Таким образом, теперь запорожский бизнес платит за тепло больше, чем жильцы домов.

"Те нежилые помещения, которые были в этих помещениях, платят чуть-чуть больше. И это приводит к социально справедливому распределению тепла, которое прошло через прибор учета", - отметил А.Грек.

Предприниматели заявили о не намерении оплачивать незаконные счета, предъявили властям и "тепловым" монополистам ультиматум: отменить все незаконные решения о расчете тепловой энергии для запорожского бизнеса.

"Был принят преступный порядок, порядок распределения тарифа между жилыми и нежилыми помещениями, не дожидаясь методики Минрегионстроя. Требования – безотлагательно отозвать все свои письма по расторжению договоров, перезаключениям и т. д., безотлагательно пересчитать счета и привести их в соответствие с действующим законодательством" - отметила предприниматель Елена Еременко.

Предприниматели сообщили властям, что прибудут за ответом 3 января. При этом в посленовогодней акции примет участие гораздо больше предпринимателей.