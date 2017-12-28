Российский оппозиционер Алексей Навальный заверил, что его жена Юлия выступает против замены кандидатов на президентских выборах. Навальный: жена также считает это глупостью Фото: EPA "Супруга также считает это глупостью, потому что жена является не только моей супругой, но она является и гражданкой России и человеком, который тоже поддерживает эту избирательную кампанию, нормальную, честную избирательную кампанию, для которой замена кандидатов и странные вещи являются просто неприемлемыми", – отметил Навальный.Политик не считает свою позицию проявлением эгоцентризма."Многие люди считают, что президентские выборы – это про выборы конкретного человека, который заявляет о том, что хочу быть президентом поддерживайте меня. Вот я это и заявил больше года назад и с той идеей я ездил по стране, публиковал программу, боролся за голоса. Это и называется президентская кампания. Она про одного человека, вокруг которого объединяются многие, и интересы этих многих представляет один человек", – пояснил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным.25 декабря ЦИК принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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