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Навальный назвал глупостью вариант с выдвижением в президенты своей жены
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28.12.2017 02:50
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Российский оппозиционер Алексей Навальный заверил, что его жена
Юлия выступает против замены кандидатов на президентских выборах.
Навальный: жена также считает это глупостью Фото: EPA "Супруга
также считает это глупостью, потому что жена является не только
моей супругой, но она является и гражданкой России и человеком,
который тоже поддерживает эту избирательную кампанию, нормальную,
честную избирательную кампанию, для которой замена кандидатов и
странные вещи являются просто неприемлемыми", – отметил
Навальный.Политик не считает свою позицию проявлением
эгоцентризма."Многие люди считают, что президентские выборы –
это про выборы конкретного человека, который заявляет о том, что
хочу быть президентом поддерживайте меня. Вот я это и заявил больше
года назад и с той идеей я ездил по стране, публиковал программу,
боролся за голоса. Это и называется президентская кампания. Она про
одного человека, вокруг которого объединяются многие, и интересы
этих многих представляет один человек", – пояснил
он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах
президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на
выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и
современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила,
что оппозиционер может принять участие в
выборах президента 2018 года, только если с него снимут
судимости или изменят законодательство.8 февраля 2017 года при
повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в
компании "Кировлес" Ленинский районный суд города
Кирова признал Навального виновным и приговорил его к
пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере
500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным.25 декабря ЦИК принял решение об отказе в
его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.
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