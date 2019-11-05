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Племінниця принцеси Діани прийшла на скачки у дуже відвертій сукні (Фото)
05.11.2019 23:36
Традиційні щорічні скачки відбулися в Австралії. Похвалитися капелюшками і повболівати за коней прийшла 28-річна леді Кітті Спенсер.

Племінниця принцеси Діани з'явилася в Австралії в вишуканому вбранні з оголеними плечима і кокетливим капелюшку з вуаллю. Модель регулярно відвідує одні з найпрестижніших перегонів світу з призовим фондом $ 3,5 млн. Кожен вихід на такий захід ознаменовується для Спенсер елегантним вбранням. На цей раз знаменитість воліла яскраво-синє плаття, що облягає її фігуру, з оголеними плечима і маленький капелюшок в тон.

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