|Племінниця принцеси Діани прийшла на скачки у дуже відвертій сукні (Фото)
|05.11.2019 23:36
|
Племінниця принцеси Діани з'явилася в Австралії в вишуканому вбранні з оголеними плечима і кокетливим капелюшку з вуаллю. Модель регулярно відвідує одні з найпрестижніших перегонів світу з призовим фондом $ 3,5 млн. Кожен вихід на такий захід ознаменовується для Спенсер елегантним вбранням. На цей раз знаменитість воліла яскраво-синє плаття, що облягає її фігуру, з оголеними плечима і маленький капелюшок в тон.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями