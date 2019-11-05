Традиційні щорічні скачки відбулися в Австралії. Похвалитися капелюшками і повболівати за коней прийшла 28-річна леді Кітті Спенсер.



Племінниця принцеси Діани з'явилася в Австралії в вишуканому вбранні з оголеними плечима і кокетливим капелюшку з вуаллю. Модель регулярно відвідує одні з найпрестижніших перегонів світу з призовим фондом $ 3,5 млн. Кожен вихід на такий захід ознаменовується для Спенсер елегантним вбранням. На цей раз знаменитість воліла яскраво-синє плаття, що облягає її фігуру, з оголеними плечима і маленький капелюшок в тон.



