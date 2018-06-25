Главный кандидат от оппозиции Мухаррем Индже высказал надежду, что
переизбранный президентом Турции Реджеп Эрдоган будет лидером для
всей страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мухаррем Индже заявил, что выборы в Турции были запятнаны
кровью Фото: ЕРА Индже призвал Эрдогана быть лидером для всех турок
и отметил, что с победой Эрдогана и вступлением в силу изменений в
конституцию страны Турция превратится в режим правления одного
человека.Оппозиционер добавил, что выборы в Турции "были запятнаны
кровью".24 июня прошло голосование на президентских
выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.Глава Высшей
избирательной комиссии страны Сади Гювен заявил, что Эрдоган
победил на выборах, набрав простое большинство голосов.Президент
Украины Петр Порошенко поздравил турецкого лидера с победой на
выборах.
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