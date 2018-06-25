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Основной конкурент Эрдогана признал свое поражение на выборах в Турции
25.06.2018 16:17
Главный кандидат от оппозиции Мухаррем Индже высказал надежду, что переизбранный президентом Турции Реджеп Эрдоган будет лидером для всей страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мухаррем Индже заявил, что выборы в Турции были запятнаны кровью Фото: ЕРА Индже призвал Эрдогана быть лидером для всех турок и отметил, что с победой Эрдогана и вступлением в силу изменений в конституцию страны Турция превратится в режим правления одного человека.Оппозиционер добавил, что выборы в Турции "были запятнаны кровью".24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.Глава Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен заявил, что Эрдоган победил на выборах, набрав простое большинство голосов.Президент Украины Петр Порошенко поздравил турецкого лидера с победой на выборах.

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