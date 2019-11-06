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Мімімі дня: Бред Пітт обіймається зі своїми батьками
06.11.2019 01:26
Бред Пітт зробив перерву в роботі і відвідав рідних в Міссурі. Папараці «зловили» актора з 79-річною матір'ю Джейн і 78-річним батьком Вільямом в аеропорту його рідного міста Спрінгфілда.

Актор прилетів додому на три дні, щоб відзначити 53-річчя брата Дага, а також порадувати племінників традиційним походом за цукерками на Хеллоуїн. За повідомленнями інсайдерів, решту часу Бред майже не виходив з просторого рідного дому, який його батько побудував в 2005-му році.

Папараці вдалося сфотографувати зворушливий момент Пітта з батьками. Джейн і Вільям проводжаючи сина, ніжно обіймали його на прощання. Бред був одягнений в кремову куртку, чорні джинси і кепі. В руках у нього був ковбойський капелюх, але потім він змінив його на свій звичний головний убір.

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Допис, поширений Sandra Gidoti (@joliepittthoughts)


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