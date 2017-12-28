Скончался легендарный голкипер НХЛ с украинскими корнями По теме: 26 декабря в Торонто скончался знаменитый канадский хоккейный голкипер Джонни Бауэр. Ему было 94 года,передает со ссылкой на . О смерти легендарного хоккеиста сообщил его внук Джон Бауэр III. "С большим сожалением семья Бауэр сообщает о кончине легенды "Торонто Мэйпл Лифс" Джонни Бауэра после борьбы с пневмонией", - написал внук хоккеиста. В ходе своей спортивной карьеры Бауэр четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе "Мэйпл Лифс", а также дважды получал награду лучшему вратарю НХЛ (в 1961 и 1965 годах). В сильнейшей хоккейной лиге мира Бауэр провел 552 матча. В 1976 году голкипер был введен в Зал славы хоккея. Бауэр родился 8 января 1924 года в семье украинских переселенцев. Ранее скончался известный украинский тренер, воспитавший немало легендарных игроков.











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