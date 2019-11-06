Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью Радио Свобода. Россия является активной участницей конфликта.

«Вероятно, самое большое препятствие в этом процессе – это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта, хотя официально их не рассматривают таким образом», – сказал Линкявичюс.

По словам министра, Москва говорит боевикам в Донбассе, что «вам нужно достичь соглашения, и мы поможем», хотя на самом деле все происходит «с точностью до наоборот».

Он добавил, что чувствует «истинные намерения» президента Украины Владимира Зеленского.

«Эти нормандские переговоры и поиск компромисса на устах у всех. Я понимаю, что очень сложно все это сделать, но я чувствую искренние намерения президента решить эту проблему. Сложно сказать, насколько успешным он будет», – заявил Линкявичюс.

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