В Чернобыльской зоне возросла популяция "краснокнижного" орлана-белохвоста

В Чернобыльской зоне отчуждения возросла популяция занесенной в Красную книгу Украины птицы – орлана-белохвоста, сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения со ссылкой на результаты совместного исследования "Украинского центра исследования хищных птиц" и ГСП "Экоцентр".

"В конце декабря были проведены полевые исследования в Зоне отчуждения. Маршруты, по которым проводился учет, имели целью охватить как можно большую часть Зоны отчуждения, однако приоритетом были поймы рек Припять и Уж, водоем-охладитель ЧАЭС. Наибольшее количество птиц (орланов) было зафиксировано на водоеме-охладителе – 13 особей. Общее количество – 20 особей. Это вдвое больше, чем при аналогичных поисках в 2008 году", – говорится в сообщении.

Помимо орланов, исследователи также зафиксировали дятла белоспинного, тетерева, сорокопута серого (также занесены в Красную книгу Украины), пять групп лошадей Пржевальского общей численностью 34 особи.