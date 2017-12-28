По словам ученого-религиоведа Игоря Козловского, жители неподконтрольных Украине территорий имеют разные взгляды на происходящее, но боятся открыто выражать свою позицию. Козловский: Там тоталитарная система, микс 37-го, 50-х и 70-х годов Фото: novosti.dn.ua По его словам, жители неподконтрольных Украине территорий имеют разные взгляды на происходящее, но боятся открыто выражать свою позицию."Там тоталитарная система. Это такая смесь, микс – 37-й год, 50-е годы, 70-е. Я бы сказал, вымышленный микс", – рассказал Козловский.Он подчеркнул, что люди недовольны, но не знают, как выйти из этой ситуации, потому что вокруг очень много людей с оружием."И многие даже из тех, кто с оружием, боятся, что придет Украина и они окажутся за решеткой. Они хотели бы амнистию. То есть эти разговоры они ведут", – добавил ученый.Козловский был задержан в Донецке в конце января 2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была переписка, которую он вел в Facebook.27 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. По информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, киборги Александр Морозов и Иван Ляса и другие. Всего 41 гражданский и 32 военных.В ночь на 28 декабря освобожденные украинцы прилетели самолетом в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие борт у взлетно-посадочной полосы, скандировали: "Герои". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки козловский что микс они боятся Теги: война в украине