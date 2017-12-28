|
Большинство жителей Донбасса не верят в будущее сепаратистских образований – Козловский
|
28.12.2017 03:12
|
По словам ученого-религиоведа Игоря Козловского, жители
неподконтрольных Украине территорий имеют разные взгляды на
происходящее, но боятся открыто выражать свою позицию. Козловский:
Там тоталитарная система, микс 37-го, 50-х и 70-х годов Фото:
novosti.dn.ua По его словам, жители неподконтрольных Украине
территорий имеют разные взгляды на происходящее, но боятся открыто
выражать свою позицию."Там тоталитарная система. Это такая смесь,
микс – 37-й год, 50-е годы, 70-е. Я бы сказал, вымышленный микс", –
рассказал Козловский.Он подчеркнул, что люди недовольны, но не
знают, как выйти из этой ситуации, потому что вокруг очень много
людей с оружием."И многие даже из тех, кто с оружием, боятся, что
придет Украина и они окажутся за решеткой. Они хотели бы амнистию.
То есть эти разговоры они ведут", – добавил ученый.Козловский
был задержан в Донецке в конце января 2016 года. Его жена
предположила, что причиной ареста была переписка, которую он вел в
Facebook.27 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. По
информации ГПУ, Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников.В числе вышедших на свободу заложников –
ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров,
блогер Эдуард Неделяев, киборги Александр Морозов и Иван
Ляса и другие. Всего 41 гражданский и 32 военных.В
ночь на 28 декабря освобожденные украинцы прилетели
самолетом в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие борт у
взлетно-посадочной полосы, скандировали: "Герои".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира