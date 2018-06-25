Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила сегодня на специальной пресс-конференции в НОК Беларуси, передает со ссылкой на Белта.

“Мне довольно непросто было собраться, я очень долго думала, но пришло время расставить точки над „i“. Пыталась найти компромисс, который позволил бы совместить мне воспитание ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру”, — заявила она.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, белоруска отметила, что намерена отдохнуть от напряженного ритма, в котором жила с детства.

“Есть задумки и идеи, но пока раскрывать их рано”, — отметила Д.Домрачева.

Как сообщал , в апреле 2018 года о завершении спортивной карьеры заявил муж белоруски Домрачевой — восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален.

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