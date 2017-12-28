Украинских таксистов не пропустили в аннексированный Крым якобы
из-за недостатка средств для пребывания на полуострове, рассказала
заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.
Российские пограничники не дали въехать украинским таксистам в Крым
утром 27 декабря Фото: rk.gov.ru "Несколько десятков украинских
таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров
из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с
соответствующими "документами". В разговоре российские пограничники
объяснили "невъезд" якобы недостатком средств для пребывания в
Крыму", – рассказала она.По мнению Джеппар, это ответ России
на освобождение украинских заложников на Донбассе."Фактически
последние месяцы РФ усиливает и увеличивает новую волну репрессий,
а также "диверсифицирует" инструментарий. Это такая акция, чтобы
всегда оставался привкус страха", – отметила она.
https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10214968341031046
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады
украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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