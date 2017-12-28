Украинских таксистов не пропустили в аннексированный Крым якобы из-за недостатка средств для пребывания на полуострове, рассказала заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар. Российские пограничники не дали въехать украинским таксистам в Крым утром 27 декабря Фото: rk.gov.ru "Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами". В разговоре российские пограничники объяснили "невъезд" якобы недостатком средств для пребывания в Крыму", – рассказала она.По мнению Джеппар, это ответ России на освобождение украинских заложников на Донбассе."Фактически последние месяцы РФ усиливает и увеличивает новую волну репрессий, а также "диверсифицирует" инструментарий. Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха", – отметила она. https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10214968341031046 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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