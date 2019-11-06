Об этом сообщает во вторник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за прошлые сутки, 4 ноября, в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда.

Так, после полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до + 17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

При этом среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.

По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября, добавили в обсерватории.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира