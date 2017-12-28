Когда в украинской армии будет противотанковое оружие "Джавелин", российские военнослужащие несколько раз подумают, прежде чем идти в бой против ,передает со ссылкой на .

Такое мнение высказал член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Береза .

"Когда у нас будут "Джавелины", бурятские танкисты будут очень бояться садиться в танки и близко подходить к позициям. Потому что бороться против "Джавелинов" практически невозможно", - убежден нардеп.

При этом он подчеркнул, что только украинская армия "на сегодняшний день является тем фактором, который остановит Россию. Больше ничто".

22 декабря Государственный департамент подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности" для борьбы украинской стороны с поддерживаемыми Россией боевиками.

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