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Трамп пожаловался Волкеру на возможное вмешательноство в американские выборы Украины
06.11.2019 09:21
Трамп заявил Волкеру, что Украина могла вмешиваться в американские выборы в 2016 году
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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