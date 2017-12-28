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Боевики передали Украине 73 заложников, Кабмин создал Национальную службу здоровья. Главное за день
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28.12.2017 03:27
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 27 декабря.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.57 |
комментариев: Главные события среды Фото: president.gov.ua;
kmu.gov.ua Сегодня на Донбассе прошел обмен удерживаемыми
лицами. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306
человек, а боевики отпустят 74.В ГПУ уточнили, что Украина
обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Одна
женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине
территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР"
передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть
из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а
другие отказались возвращаться домой и остались на
подконтрольной украинскому правительству территории.В числе
вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари"
Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард
Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинский
военный Алексей Кириченко и другие.Освобожденные украинцы
прилетели на вертолетах из Донецкой области в Харьков. Оттуда они
вылетели самолетом в Киев, где их ждут родные и знакомые.По
информации СБУ, боевики все еще удерживают 103
украинцев.Кабинет Министров Украины принял решение о создании
Национальной службы здоровья. Ведомство будет заказчиком
медицинских услуг и препаратов по программе медицинских гарантий.
Правительство также утвердило методику расчета стоимости
медуслуг. Действующий глава российского государства Владимир
Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ об
участии в президентских выборах 2018 года.Группа "Антикоррупционная
реформа" РПР, Центр противодействия коррупции, ACREC, центр
политических студий и аналитики "Эйдос", StateWatch, "Тransparency
Іnternational Украина", Антикоррупционный штаб, Центр
политико-правовых реформ и "Автомайдан" подписали обращение к
президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвали его
отозвать законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Они
заявили, что документ не соответствует выводу Венецианской
комиссии и не позволяет обеспечить независимость антикоррупционного
судопроизводства.В Окружной административный суд города
Киева поступил иск от лидера "Руху нових сил" Михаила
Саакашвили к Государственной миграционной службе. Он просит
заставить ведомство рассмотреть документы, необходимые для
признания его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной
защите.
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