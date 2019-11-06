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Рябошапка назвал причину задержки расследования убийства Екатерины Гандзюк
06.11.2019 09:40
Руслан Рябошапка рассказал, почему расследование убийства Гандзюк проходит так медленно
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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