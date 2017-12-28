Уже освобождены 3215 человек, 103 остаются в заложниках в ОРДЛО, 402 считаются без вести пропавшими - Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек, 103 человека еще остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ на странице в соцсети "Фейсбук", Служба безопасности Украины приветствует освобожденных 74 украинских заложников, которых незаконно удерживали в Донецке и Луганске.

"Каждый воин мечтает сказать матери, жене, семье - я дома! Страна сделала все возможное, чтобы вы могли обнять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго. Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами!", - подчеркнул глава СБУ.

В.Грицак отметил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек. Всего заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске и десятки – в Российской Федерации.

"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших", - подчеркнул глава СБУ.

В сообщении отмечается, что глава СБУ издал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску.

"К сожалению, на сегодня часть Донецкой и Луганской областей оккупирована российскими наемниками и нет доступа на оккупированную территорию. Но мы уверены, что вопросы контроля - это вопрос времени", - отметил он.

В.Грицак отметил, что в этом деликатном процессе задействовано немало неравнодушных людей. Он поблагодарил всех тех, кто помогает отстаивать Украину: сотрудникам СБУ, военнослужащим, нацгвардийцям, Генпрокуратуре, представителям МВД, работникам судов, лидерам стран-партнеров Украины, духовенству различных конфессий, и, конечно же, волонтерам.

"Но самая большая благодарность и мой низкий поклон родным заложников, без которых мы бы не уволили ни одного человека", - подчеркнул председатель СБУ.