СБУ заявляет об отсутствии обращений по оформлению доступа к гостайне для отобранного на пост главы "Укртрансгаза" Станчака

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет об отсутствии у нее материалов для оформления доступа к государственной тайне для отобранного на пост главы ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) гражданина Польши Павла Юзефа Станчака.

"На сегодня в СБУ не поступали документальные материалы для рассмотрения вопроса о предоставлении господину Станчаку допуска к государственной тайне", - говорится в заявлении, обнародованном на Facebook-странице СБУ в среду.

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Ранее в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что СБУ предоставила П.Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы руководителем "Укртрансгаза".

Как сообщалось, "Нафтогаз" утвердил П.Станчака президентом УТГ еще в августе 2017 года, однако тот не смог приступить к исполнению обязанностей из-за отсутствия доступа к гостайне. В ноябре "Нафтогаз Украины" перевел П.Станчака на должность вице-президента "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.