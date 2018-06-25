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Винник выступит на фестивале Atlas Weekend
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25.06.2018 16:25
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Украинский певец Олег Винник готовит специальную программу для
фестиваля Atlas Weekend. Винник выступит 3 июля Фото: пресс-служба
Олега Винника Об этом сообщает пресс-служба исполнителя.Винник
представит эксклюзивную программу, состоящую из рок-баллад и песен,
ставших хитами.Он выступит 3 июля 2018 года, в день украинской
музыки, на территории ВДНХ. Прямую трансляцию будет вести
телеканал М1.Atlas Weekend проводится в Киеве с 2015 года. В этом
году фестиваль будет проходит с 3 по 8 июля. На сцену выйдут группы
и исполнители The Chemical Brothers, Placebo, Martin Garrix, LP,
Tom Odell, SKILLET, Nothing But Thieves, Infected Mushroom, Lost
Frequencies, Kreator, Benjamin Clementine, Epica
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