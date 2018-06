Украинский певец Олег Винник готовит специальную программу для фестиваля Atlas Weekend. Винник выступит 3 июля Фото: пресс-служба Олега Винника Об этом сообщает пресс-служба исполнителя.Винник представит эксклюзивную программу, состоящую из рок-баллад и песен, ставших хитами.Он выступит 3 июля 2018 года, в день украинской музыки, на территории ВДНХ. Прямую трансляцию будет вести телеканал М1.Atlas Weekend проводится в Киеве с 2015 года. В этом году фестиваль будет проходит с 3 по 8 июля. На сцену выйдут группы и исполнители The Chemical Brothers, Placebo, Martin Garrix, LP, Tom Odell, SKILLET, Nothing But Thieves, Infected Mushroom, Lost Frequencies, Kreator, Benjamin Clementine, Epica Сводка.нет - Новости Украины и Мира



