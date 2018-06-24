По словам Садового, все пострадавшие находятся под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей

Пострадавшей женщине и ребенку "зашили раны и отпустили", сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"На несколько дней предоставим убежище пострадавшим от нападения" , - заявил мэр.

Погибшего при нападении на лагерь "кололи ножами группой и с однозначной целью убийства", отметил Садовый со ссылкой на данные руководства полиции.

"Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка ", - добавил он.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека из-за нападения на цыган во Львовской области обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову и попросила взять под контроль расследование этого дела, речь идет в пресс-службе омбудсмена.

В нападении на цыган усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку, разжигание вражды в отношении цыган нацменьшинства, а также проявление ксенофобии, заявила Людмила Денисова.

Она попросила Министерство внутренних дел быстро и эффективно расследовать набег на лагерь цыган. Также омбудсмен обратилась к городскому председателю Львова с просьбой проинформировать об обеспечении социальных и жилищных прав цыган.