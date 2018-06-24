Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением «почти немедленно». Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

Президент США Дональд Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына великим переговорщиком и выразил уверенность в денуклиаризации Северной Кореи, передает Reuters.

«У нас хорошая химия вместе. Мы отлично ладим. Он умный, твердый парень. Он великий переговорщик», – заявил Трамп.

Президент США также заявил, что уверен в том, что КНДР приступит к абсолютной денуклеаризации.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

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