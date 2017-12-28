Гривня на межбанке в среду снизилась

Гривня на межбанковском валютном рынке в среду снизилась до 27,975 грн/$1 с 27,85 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,96-27,99 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,9485 грн/$1 с 27,9446 грн/$1. Торговый оборот составил $509,3 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$335,76 млн.