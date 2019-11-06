Анонимный Telegram-канал “Джокер” начал раздавать интервью всем заинтересованным СМИ.

"Добрый вечер.

Хочу обратиться ко всем СМИ, которые написали мне письма с просьбами дать комментарии или интервью.

Прежде только, хотел поблагодарить Вас и Ваших коллег по перу, за Ваше внимание.(провел работу над ошибками).

Хотя бы потому, что благодаря Вам, обо мне все узнали. Говорят мной интересуются СБУ,ГПУ и НАБУ. Забавно будет если за меня объявят вознаграждение.

Я просто верю в IV власть.

Ввиду своей занятости, не могу быстро ответить на все запросы журналистов.

Отвечу всем, постепенно,- никого не обижу.

Уже сегодня дам первый комментарий изданию theБабель.

Спокойной ночи." - Заявил "Джокер".

Служба безопасности Украины расследует, кто такой "Джокер" - автор Телеграмм-канала, где публикуются переписка депутатов "Слуги" с генпрокурором Рябошапкой.

О том, что СБУ получила намек установить личность человека, ведущего телеграмм-канал "Джокер", сообщает телеграмм-канал "Разведчик". Мол, узнать, кто такой "Джокер", который публикует скандальные переписки нардепов с человеком, который называется генпрокурором Русланом Рябошапкой, поступило непосредственно из Офиса президента Украины.

"Эти комплексы способны не только расшифровывать сообщения мессенджера WhatsApp, в котором велась переписка с депутатами от" Слуги народа ", но и установить все необходимые технические данные: идентификатор мобильного устройства отправителя, цифровой след сим-карты - регистрация в базовых станциях мобильных операторов. Технически установить человека, который ведет канал, вполне вероятно. Ведь отследив цифровой след сим-карты, ее нахождение в радиусах работы базовых станций, можно установить местоположение устройства. А зная идентификатор мобильного устройства, можно проследить его движение от производителя до конечного покупателя. Более того, можно даже получить архивы протоколов соединений передачи данных. В совокупности все это потенциально может вывести на круг лиц, которые могут быть связаны с аккаунтом на WhatsApp, который от имени Рябошапки общался с депутатами от "Слуги народа", - говорится в сообщении канала.

Вместе с тем, отмечается, что канал "Джокера", на котором были опубликованы скрины громких переписок, с высокой долей вероятности аппаратно не связан с мессенджером WhatsApp на устройстве, с которого велась переписка.

"Выбор в пользу Telegram, по сравнению, например, с Facebook, коллегой "Джокером" вполне очевиден, а исходя из только вышеизложенного можно сделать вывод: поиски "Джокера" не приведут к результату и целый департамент специальной службы, вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, сработает зря", - добавляют авторы.

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