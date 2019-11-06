Об этом сообщает офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сайт Уполномоченного по правам человека сообщает, что на встрече представителя Уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука, сотрудников Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного с представителями Государственной службы статистики Украины обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.

Основные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия - объем сведений о лицах, которые будут собираться во время переписи, и обеспечение надлежащего уровня защиты собранных данных.

Также представители секретариата Уполномоченного отмечали необходимость внесения изменений в Закон Украины "О Всеукраинской переписи населения".

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