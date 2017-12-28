Тела двух мужчин обнаружили между селами Орловка и Новосельское что в Ренийськом районе Одесской области,передает со ссылкой на .

Правохранители нашли два тела в поле на расстоянии 400 метров от трассы Одесса-Рени. Тела были закопаны. По предварительной информации, одно тело принадлежит фермеру из с. Новосельское, а другое криминальному авторитету по кличке "Позвоночник".

Оба исчезли еще 7 октября. Вечером того дня неизвестный, вероятно криминальный авторитет, попросил фермера подъехать на объездную дорогу.

"Мужчина выехал на место, а уже через 20 минут перезвонил жене и сказал, чтобы она отдала все имеющиеся в доме деньги человеку, который подъедет на его автомобиле", - говорится в сообщении.

Позже был найден автомобиль , принадлежавший фермеру, на территории кладбища. Еще позже нашли и автомобиль , который взял напрокат "Позвоночник". В салоне авто были обнаружены следы крови.

Продолжается расследование, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство"

Из Украины выдворили известного "вора в законе"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира