Иностранный специалист, став аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от парламента, будет располагать большим уровнем доверия, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Спикер ожидает список согласованных кандидатур от антикоррупционного комитета Рады Фото: rada.gov.ua "Мое личное мнение: лучше было бы избрать кого-то из иностранных специалистов. Если бы мы избрали кого-то из иностранных специалистов, это дало бы намного больший уровень доверия и к Верховной Раде и к аудиту", – пояснил Парубий.Спикер ожидает список согласованных кандидатур от комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.После того как комитет предоставит Парубию кандидатуры, он поставит их на рейтинговое голосование в сессионном зале.Согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", президент, Рада и Кабинет Министров ежегодно определяют по одному члену комиссии по аудиту НАБУ. 26 мая аудитором НАБУ от Кабмина был выбран доктор юридических наук Михаил Буроменский. Президент и парламент аудиторов НАБУ пока не назначили.Рада несколько раз выносила разные кандидатуры на голосование, но ни одна не нашла поддержки в зале. Предлагалось, в частности, назначить аудитором заместителя генинспектора департамента юстиции США Роберта Сторча или коммерческого аудитора Найджела Брауна.В июле антикоррупционный комитет ВР рекомендовал на должность аудитора НАБУ профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александру Яновскую, Берш, Кастресану и профессора международного и европейского права Академии адвокатуры Украины Сергея Гончаренко.20 декабря антикоррупционный комитет Рады не смог объявить новый конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины аудитора верховной рады комитет Теги: политика