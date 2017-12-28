"Киевстар" запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустил опытную эксплуатацию сервиса Mobile ID, позволяющего проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".

Как отмечается в пресс-релизе оператора, период опытной эксплуатации сервиса будет длиться с 27 декабря 2017 года по 1 июня 2018 года. В этот период ограниченная группа контрактных абонентов "Киевстара" будет испытывать работу сервиса до его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года.

Во время опытной эксплуатации Mobile ID будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами госпредприятия "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.

"Платформа сервиса работает, к ней начали подключаться сервис-провайдеры, которые будут предоставлять электронные услуги, выдаются первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса, и мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения Mobile ID максимально простым и удобным для абонентов", – отмечается в пресс-релизе оператора со ссылкой на директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгения Кражана.

На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров: Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.

Замена карты и подключение услуги осуществляется в магазине "Киевстар" в Киеве по ул.Крещатик, 13.

Как сообщалось, в июле премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал внедрение мобильными операторами технологии электронной идентификации Mobile ID до конца 2017 года.