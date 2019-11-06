В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год не заложены деньги на реализацию инициативы "Страна в смартфоне". Об этом сообщил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что деньги не выделены ни на приложение, ни на сайт или оцифровку приоритетных услуг, на обучение цифровых навыков и тому подобное. Есть пределенные средства на поддержку уже существующих проектов.

"Есть 30,8 миллиона гривен на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - отметил Федоров.

При этом министр отметил, что все равно планирует работать с ограниченными ресурсами.

"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - отметил Федоров.

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