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В Таиланде подросток умер из-за постоянной игры в компьютерные игры
06.11.2019 11:11
В Таиланде из-за компьютерной игры погиб 17-летний мальчик
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Теги:
мир
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