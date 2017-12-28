После обмена удерживаемыми лицами на Донбассе президент Петр Порошенко будет добиваться освобождения украинцев, которых арестовали либо осудили в РФ. Об этом 27 декабря в аэропорту в Борисполе он сказал в комментарии "Стране". "Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного – и ради этого мы Порошенко пообещал активизировать переговоры по освобождению задержанных в РФ украинцев Скриншот: Страна.ua / YouTube По данным Министерства иностранных дел Украины, в оккупированном Крыму и в России незаконно удерживают не меньше 40 украинцев. При этом более 300 россиян находятся под стражей в Украине, сообщала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.видео Видео: Страна.ua / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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