"Мы не отдали ни одного россиянина". Порошенко будет добиваться обмена удерживаемых в РФ украинцев. Видео
28.12.2017 05:16
После обмена удерживаемыми лицами на Донбассе президент Петр
Порошенко будет добиваться освобождения украинцев, которых
арестовали либо осудили в РФ. Об этом 27 декабря в аэропорту в
Борисполе он сказал в комментарии "Стране". "Будет прилагаться
больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из
Крыма оккупированного – и ради этого мы Порошенко пообещал
активизировать переговоры по освобождению задержанных в РФ
украинцев Скриншот: Страна.ua / YouTube По данным Министерства
иностранных дел Украины, в оккупированном Крыму и в России
незаконно удерживают не меньше 40 украинцев. При этом более
300 россиян находятся под стражей в Украине, сообщала
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия
Лутковская.видео Видео: Страна.ua / YouTube