Ещё один пример того, что ни одна уважающая себя компания не позволит себе зайти работать на оккупированный Крым.

Знаете вы или нет, но у компании Samsung имеется архитекторское подразделение SAMOO Architects & Engineers, которое не так давно приняло участие в тендере на разработку проекта аэропорта. И, конечно же, компания этот тендер выиграла, но вот ведь дилемма, ей было неизвестно насколько политически чувствителен данный проект, а он предназначался, как оказалось, для аэропорта в Симферополе!

И вот как бы поступила, какая ни будь другая компания, например Siemens? Она бы этот проект разработала, передала, а потом, если бы поднялся кипешь, сразу мы включила радио “Да мы не знали! Да мы не такие! Да мы будем судиться!” Как оказалось, Samsung больше заботиться о своей репутации, а потому, от реализации проекта просто отказался.

Отдельно хотелось бы отметить, что SAMOO Architects & Engineers не относится к категории субъектов международного права, что, в принципе, давало ей полное право на реализацию данного проекта без последующих юридических претензий. И это лишь добавляет плюсов в карму компании.

С другой стороны это лишний раз доказывает, что Крым очень токсичная местность для иностранных компаний и работа на этой территории несет серьезные потери, в первую очередь – репутационные.

И да, если вдруг кто забыл — #BoycottSiemens!

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира