"Дела Майдана" уже давно "похоронили". Об этом заявил известный адвокат Андрей Федур.

"1. С сегодняшнего дня ГПУ или уже ОГПУ не будет никакого толка. Эту организация погубят ее руководители.

Только враг Украины мог додуматься до такого - чтобы заявить о необходимости борьбы с беловоротничковой преступностью, а начать массовые чистки в прокуратуре (хорошо еще не по сталинскому принципу).

Закончить эти чистки в ОГПУ планируют к сентябрю 2020!

Да, в прокуратуре есть проблемы.

Но, как эти господа хотят (проводя массовые чистки), одновременно, организувывать эффективную работу прокурора.

Слепые и не видят, что уже сегодня происходит, когда масса дел если еще не саботируется, то останавливается, потому что прокуроры ждут решения своей судьбы - их оставят или освободят.



2. Фактически профессиональным кредо нынешнего Генерального Прокурора стало: - "ОБЩЕСТВО ТРЕБУЕТ КРОВИ. ОБЩЕСТВО ТРЕБУЕТ ПОСАДОК ".

На эти слова не классика прокуратуры я бы ответил словами классиков украинской литературы - "Кровь людская не водица, проливать не годится".

Точно не пролития крови хочет здоровое общество. Цивилизованная нация хочет защищенности своих Прав, справедливого суда, работы государственных органов в пользу человека!



3. О "Делах Майдана" отвечу коротко - их уже давно "похоронили"!