|Блогер "стал невидимкой" при помощи iPhone X
|28.12.2017 05:25
|
Японский разработчик Kazuya Noshiro опубликовал видеоролик, в котором показал в действии предварительную версию созданного им приложения. В ролике, размещенном на его Twitter-странице, он демонстрирует, что пользователь X может стать полностью невидимым с помощью гаджета, пишет со ссылкой на .
Kazuya Noshiro отмечает, что приложение полностью маскирует лицо пользователя различными слоями благодаря FaceID.
Блогер также отметил, что его приложение было создано на платформе для создания игр Unity и при работе использует фиксированное размещение камеры для съемки фона, благодаря чему создается иллюзия невидимого лица.
Поделитесь статьей с друзьями