27 декабря глава правительства Владимир Гройсман заявил, что "Укроборонпром" не смог погасить задолженность по зарплате перед сотрудникам Николаевского судостроительного завода, следовательно генеральному директору госконцерна Роману Романову следует уволиться. Тот отметил, что обращался в Кабмин с вариантами решения этой проблемы. Романов: Ответы на свои предложения мы так и не получили Фото: ukroboronprom.com.ua "Завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера "Украина" с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила 61 млн грн", – рассказал он.Романов пояснил, что этот корабль устарел и уже не нужен Министерству обороны."В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов с детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы. Но ответы на эти предложения мы так и не получили", – заявил гендиректор.Он напомнил, что "Укроборонпром" не имеет право перераспределять средства между предприятиями."Если забрать средства с других предприятий оборонной промышленности, таких как "Антонов", Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова, завод им. Малышева или госхолдинга "Артем" и других – Украина останется без самолетов, танков и другого вооружения", – отметил Романов.Он считает, что "в этой ситуации нужно не искать козлов отпущения, а принимать как можно быстрее решение".17 ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" погасить задолженность по зарплатам перед сотрудниками Николаевского судостроительного завода,.27 декабря глава правительства сообщил, что это так и не было сделано, поэтому Романов должен, по его мнению, уволиться. В этот же день агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщило, что Романов подал в отставку в ноябре 2017 года, еще до публичной критики со стороны премьера и что заявление об уходе было согласовано с президентом Украины Петром Порошенко.Гендиректор "Укроборонпрома" утверждает, что решение о его отставке будет принимать не Гройсман, а "другие люди". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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