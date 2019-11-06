|"Весенний" ноябрь: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
|06.11.2019 11:32
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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Сыро, тепло и ветрено - основные действующие лица завтрашнего синоптического дня в Украине. 5 ноября через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому постоянно будут проходить периодические дожди: сначала ночью и утром в западных и северных областях, далее вплоть до нашего востока. Завтра днем дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - отметила она.
По данным синоптика, ветер завтра будет юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного.
Температура воздуха +14 + 20 градусов, на западе и востоке + 11 + 16 градусов.
В Киеве, по данным синоптика, дождь более вероятен ночью, завтра днем - без существенных осадков. Ветер в столице также будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 + 13, днем около +15 градусов.
"Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины. Пока греемся", - подытожила Диденко.
Грейтесь, экономьте тепло и держите голову в равновесии при таких погодных круть-вертях”, - пишет Диденко.
В следующие два дня, 7-8 ноября, сохранится облачная с прояснениями погода. В западных, северных, центральных и Харьковской областях днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°.
9-10 ноября в Украине преимущественно без осадков, лишь 10 ноября на крайнем западе страны дождь.
Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, 10 ноября на крайнем западе страны 8-14°.
В Киеве и Киевской области 6 ноября переменная облачность. Ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью в столице 9-11°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 15-20°.
В течение 7-8 ноября в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, в остальное время - без осадков.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.
Преимущественно без осадков ожидается в столице также 9-10 ноября. Температура ночью составит 5-10°, днем 11-16°.