Александр Дубинский, народный депутат фракции "Слуга народа" и замглавы Комитета Рады по вопросам финансов, решил окончательно связать свою политическую карьеру с партией монобольшинства.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, официально сообщаю, что принял решение вступить в партию "Слуга народа". Завтра будет опубликовано соответствующее заявление на имя А. Корниенко и Д. Разумкова.

Считаю, что только участием во внутрипартийной дискуссии можно удержать партию от опасных кренов и невыполнения обещаний, данных в программе президента. Прежде только, по снижению тарифов и налоговой нагрузки", - написал нардеп.

"Ну, как тут не вспомнить гениального Салтыкова -Щедрина ( "За рубежом" , 1881г.) "Он говорил и его не тошнило. А мы слушали его и нас тоже не тошнило" Впрочем, после того, как Дубинский отказался голосовать по Дубневичу, по созданию ВСК по 2 мая, и ликвидации коррупционной схемы Яценко, многих от него уже стало тошнить." - Прокомментировал карьеру нардепа Дубинского политический аналитик Андрей Головачев.

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