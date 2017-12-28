В Киеве в честь погибшего украинского разведчика Шаповала установят мемориальную доску

В Голосеевском районе г.Киева в честь украинского военного разведчика Шаповала Максима Михайловича установят мемориальную доску на фасаде дома, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Департаменту культуры поручено определить источники финансирования и обеспечить изготовление и установку мемориальной доски в честь украинского военного разведчика согласно эскизам, предоставленным Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", – сообщают в горгосадминистрации.

Отмечается, что полковник М.М.Шаповал, командир воинской части специального назначения Главного управления разведки МОУ, был активным участником наиболее тяжелых боев на территории Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах.

"27 июня 2017 Шаповал Максим Михайлович погиб в результате проведенного спецслужбами страны-агрессора целенаправленного и дерзкого террористического акта", – отметили в ведомстве.

В учреждении также подчеркнули, что за героизм М.Шаповал при жизни отмечен орденом "За заслуги" 3 степени, а посмертно ему присвоили воинское звание генерал-майора.