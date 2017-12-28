Часть освобожденных из плена украинцев отправили на обследование в госпиталь. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко в аэропорту “Борисполь”, где встречали освобожденных украинских пленных, сообщает

“Часть из них поедет к семье, а часть ребят, которые охотно решили остаться и испытывают проблемы со здоровьем, их сейчас целенаправленно посадят в автобус и отвезут в госпиталь для того, чтобы они прошли медицинское обследование. Это охотно. Тех, которые будут с семьями, не оставят без присмотра. Обязательно через некоторый период, их пригласят для медицинского обследования и реабилитации”, — сообщила она.

Как сообщал сегодня освобожденные украинские пленные прилетели в Киев.

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