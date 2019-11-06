Эту информацию подтвердил корреспонденту Укринформа по телефону председатель областной организации политической партии Национальный корпус Константин Немичев.

«Табличку демонтировали представители общественной организации «Национальные дружины» и вернули людям, ответственным за ее появление - отнесли в городской совет Харькова. По нашему мнению, это преступление. Несмотря на закон о декоммунизации, они установили доску в память об откровенном преступнике. Мы ее вернули. Если доску снова установят, будем действовать другими методами - во второй раз относить в горсовет не будем», - подчеркнул Немичев.

В пресс-службе мэрии случай не комментируют, ссылаясь на то, что инициатором и исполнителем установки доски была общественная организация «Харьковский клуб «Генерал». Однако местные власти дала согласие на размещение доски - 28 серпня соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета горсовета.

В ОО «Харьковский клуб «Генерал» демонтаж доски пока не прокомментировали.

Как сообщалось, мемориальная доска генерал-майору КГБ Юрию Шрамко на улице Свободы, где он жил с 2001 по 2009 годы, открыли 4 ноября при участии ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Героя Украины Василия Тация, экс-министра внутренних дел Украины Юрия Смирнова, председателя Совета почетных граждан Харьковской области Николая Титова и председателя Совета почетных граждан города Харькова Михаила Пилипчука. Представителей горсовета не было. О появлении доски официально сообщил только сайт областного совета.

Юрий Меркурьевич Шрамко в течение 28 лет находился на службе в советских органах государственной безопасности. С 1963 по 1991 годы занимал высокие должности в структуре КГБ. В 1980-1987 годах был начальником управления этого ведомства в Харьковской области, а в 1987-1991 годах - начальником Управления КГБ по Киеву и Киевской области.

В августе, после решения исполкома горсовета о чествовании Шрамко, Северо-восточный межрегиональный отдел Управления обеспечения реализации политики национальной памяти в регионах Украинского института национальной памяти заявил, что увековечение памяти о генерале КГБ противоречит закону об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрету пропаганды их символики.

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