|"Дело Гандзюк" не хотели расследовать - "есть огромная проблема". Рябошапка
|06.11.2019 11:54
|
В деле убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк на сегодня мало сдвигов из-за ряда проблем между группы прокуроров. Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал в интервью
По его словам, на сегодня в деле Гандзюк полностью изменена группа прокуроров. На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на акции памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Пост на эту тему гарант написал в соцсети.
Глава государства напомнил, что уже год нет в живых Гандзюк.