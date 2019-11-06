В деле убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк на сегодня мало сдвигов из-за ряда проблем между группы прокуроров. Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал в интервью LB.ua .

По его словам, на сегодня в деле Гандзюк полностью изменена группа прокуроров. На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил:

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", - отметил генпрокурор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на акции памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Пост на эту тему гарант написал в соцсети.

Глава государства напомнил, что уже год нет в живых Гандзюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира