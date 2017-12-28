|Двух украинцев задержали на контрабанде сигарет на €25 тыс.
|28.12.2017 06:02
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Граждан Украины задержали в варшавском аэропорту Шопена в Польше,передает со ссылкой на .
Двое украинский пытались ввезти в Польшу 100 тыс. сигарет на общую сумму 25 тис. Однако их задержали работники польской налоговой.
"Они сначала планировали перелет в Милан. Однако передумали и решили закончить путешествие в Польше, надеясь на меньшую бдительность польских сотрудников во время ночной смены. Украинский проверили, когда они шли по коридору для тех, кто не имеет вещей для обязательного декларирования. Оказалось, что в их багаже есть только коробки сигарет с украинскими акцизными марками", - говорится в сообщении.
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