Двух украинцев задержали на контрабанде сигарет на €25 тыс. По теме: Граждан Украины задержали в варшавском аэропорту Шопена в Польше,передает со ссылкой на . Двое украинский пытались ввезти в Польшу 100 тыс. сигарет на общую сумму 25 тис. Однако их задержали работники польской налоговой. "Они сначала планировали перелет в Милан. Однако передумали и решили закончить путешествие в Польше, надеясь на меньшую бдительность польских сотрудников во время ночной смены. Украинский проверили, когда они шли по коридору для тех, кто не имеет вещей для обязательного декларирования. Оказалось, что в их багаже ​​есть только коробки сигарет с украинскими акцизными марками", - говорится в сообщении.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура сигарет задержали они для украинский Теги: происшествия