Встреча активистов с судьей Шевченковского районного суда Киева Олегом Линником, который приговорил к условному сроку фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, должна состояться 28 декабря, рассказал народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко. Луценко отметил, что судья сам инициировал разговор Фото: Наталия Двали / Gordonua.com По его словам, беседа должна состояться в 8.00 утра 28 декабря в здании Шевченковского районного суда Киева."Встреча по инициативе судьи, формат законный!", – отметил Луценко. https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1733902836633698 Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки, вытащили пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия избивали трое мужчин, один из них, по мнению следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Линник признал Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на решение суда и добиваться для него реального лишения свободы сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста, участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки крысина луценко декабря киева веремия Теги: евромайдан