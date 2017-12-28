В Тихом океане близко от побережья американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает

Землетрясение зафиксировали в 23.58 среды по времени UTC.

Отмечено, что эпицентр подземных толчков располагался в 140 километрах к юго-западу от села Меризи.

Также сообщается, что середок землетрясения залегал на глубине 14,8 километра.

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции.

Как сообщал в Мексике за три месяца произошло почти 13000 землетрясений.

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