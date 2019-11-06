Вечером 5 ноября в Харькове произошла стрельба, в результате чего один человек был доставлен в больницу с пулевым ранением в живот. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается стрельба случилась около 19:00 на улице Валентиновской. Мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу.

По информации очевидцев, у спортивного клуба произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина, а еще 14 человек задержали полицейские, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с ранениями живота, предплечья и ноги. Сейчас он получает медицинскую помощь, а его состояние удовлетворительное. Кроме этого, злоумышленники повредили автомобиль "Mitsubishi".

С места происшествия правоохранители изъяли гильзы и пули, а обстоятельства стрельбы на данный момент устанавливаются.

Инцидент внесен в Единый список досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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