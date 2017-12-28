Ряд поставщиков недоволен относительно низким спросом на флагманский смартфон производителя X. По их словам, низкие продажи напрямую сказываются на стоимости акций, пишет со ссылкой на .

Снижение стоимости акций замечается также и у производителей "яблочного" флагмана. Так, на этой неделе данные по компании Genius Electronic Optical Co свидетельствуют о падении в 11,4 процента, Pegatron Corp - на 3,2 процента, а Foxconn - на 1,8 процента.

Причиной падения капитализации компаний поставщики называют завышенную стоимость смартфона, а также его не очень высокую слава.

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