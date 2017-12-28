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Спрос на iPhone X вызвал недовольство поставщиков Apple
28.12.2017 06:17
Спрос на iPhone X вызвал недовольство поставщиков Apple По теме:

Ряд поставщиков недоволен относительно низким спросом на флагманский смартфон производителя X. По их словам, низкие продажи напрямую сказываются на стоимости акций, пишет со ссылкой на .

Издание сообщает, что по оценкам экспертов, в первом квартале 2018 года спрос на гаджет будет продолжать снижаться. При этом снижаться стала также стоимость акций компании-производителя. Так, по состоянию на 26 декабря 2017 года она упала на 2,5 процента.

Снижение стоимости акций замечается также и у производителей "яблочного" флагмана. Так, на этой неделе данные по компании Genius Electronic Optical Co свидетельствуют о падении в 11,4 процента, Pegatron Corp - на 3,2 процента, а Foxconn - на 1,8 процента.

Причиной падения капитализации компаний поставщики называют завышенную стоимость смартфона, а также его не очень высокую слава.

 

 







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